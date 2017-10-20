Суд у Росії розгляне позов журналіста «Нової газети» до МВС Росії

Басманний суд столиці Росії Москви 20 жовтня, як очікується, розгляне позов журналіста «Нової газети» Алі Феруза до Міністерства внутрішніх справ Росії через відмову надати йому політичний притулок. В особистій присутності в суді Ферузові, який понад два місяці перебуває в центрі тимчасового утримання іноземців – відмовили. Раніше суддя також відмовилася засекретити справу.

У кінці вересня суд відклав розгляд позову Феруза через заяви представника МВС Росії про те, що в справі журналіста є відомості, що містять держтаємницю. Суд зажадав надати довідку про наявність цих відомостей.

На початку серпня російський суд призупинив виконання рішення про депортацію Феруза до розгляду скарги журналіста в Європейському суді з прав людини.

Худоберді Нурматов (справжнє ім’я Феруза) був затриманий в Москві 1 серпня. Його звинуватили в порушенні міграційного законодавства Росії. В Узбекистані журналісту, за даними його колег, родичів і правозахисників, загрожує «смертельна небезпека».

Російські діячі культури виступили на підтримку Алі Феруза.