Ксенія Собчак відкинула звинувачення у роботі на Кремль

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка цього тижня оголосила про намір балотуватися в президенти Росії, відкинула звинувачення в тому, що вона погоджує свої дії з Кремлем.

В інтерв’ю британському виданню The Guardian Собчак сказала, що ці звинувачення є частиною плану влади з її дискредитації. «Вони роблять все можливе, щоб людям здавалося, що я з ними заодно», – сказала Собчак про російську владу.

В інтерв’ю телеканалу «Дождь» Собчак раніше сказала, що повідомила президентові Росії Володимиру Путіну про свій намір балотуватися, однак не погоджувала з ним свою кандидатуру.

В інтерв’ю The Guardian Собчак сказала, що у неї «немає політичної ваги» і «немає права висувати якусь програму». За її словами, її рішення балотуватися – це прагнення використовувати «вікно можливостей», щоб дозволити супротивникам нинішнього російського політичного режиму висловити своє невдоволення ним.

Після оголошення про рішення балотуватися в президенти Собчак різко розкритикували багато прихильників опозиції, звинувативши у «змові з Кремлем» з метою послабити позиції Олексія Навального, який також заявив про намір висунути свою кандидатуру, попри заяви голови Центрвиборчкому Росії Елли Памфілова про те, що він не може бути зареєстрований через судимість.

У Кремлі 19 жовтня заперечили причетність до наміру Собчак балотуватися в президенти Росії.