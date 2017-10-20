Розенблат заявляє про готовність з’являтися на вимогу слідства у рамках «бурштинової справи»

Народний депутат Борислав Розенблат заявляє, що продовжує сприяти розслідуванню так званої «бурштинову справу» і готовий з’являтися на вимогу слідства.

«Я продовжую усіляко сприяти розслідуванню, готовий з’являтися на вимогу слідства. Хоча на проведення якихось слідчих дій до цього часу, за чотири місяці, не надійшло жодної! Я не брав участі практично ні в одній слідчій дії. Мене викликають виключно для того, щоб вручити якусь чергову повістку для наступного виклику і все», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Натомість у Національному антикорупційному бюро висловили занепокоєність ситуацією, що склалася у суді під час обрання запобіжного заходу для Борислава Розенблата – 19 жовтня, після завершення перерви у судовому засіданні, адвокати підозрюваного не з’явилась до зали засідань. Суд продовжиться сьогодні.

18 жовтня Борислав Розенблат намагався вилетіти до Німеччини, на території аеропорту «Київ» (Жуляни) детективи НАБУ вручили йому повістки про необхідність його прибуття до суду для обрання запобіжного заходу.

Борислав Розенблат заявив, що 16 жовтня строк дії обраного йому запобіжного заходу закінчився, а суд не розглянув клопотання про його продовження. У САП заявили, що було кілька спроб вручити Розенблату повістку, підозрюваний не з’являвся на засідання суду.

Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

У серпні суд продовжив дію запобіжного заходу Розенблату до 17 жовтня. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання для народного депутата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва й Житомира без дозволу слідчого і здати закордонний паспорт.