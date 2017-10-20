Союз НАТО не готовий до відсічі у разі нападу Росії – Der Spiegel

Союз НАТО не готовий дати відсіч у разі потенційного нападу Росії на східному фланзі,повідомляє Der Spiegel з посиланням на внутрішні документи альянсу.

У документі, цитованому виданням, зазначається, що можливість сил швидкого реагування НАТО адекватно відповісти на виклики, є сумнівною. Крім того, є серйозні проблеми з логістикою на східному крилі альянсу.

Речниця НАТО Оана Лунджеску відмовилася підтвердити чи спростувати агентству DPA інформацію німецького видання. Вона зазначила, що наразі ведуться переговори про модернізацію управлінських структур НАТО, кількість яких значно скоротилася з часу Холодної війни.

Після початку агресії Росії проти України НАТО посилює свою присутність у Східній Європі, розміщуючи у країнах Балтії і Польщі чотири багатонаціональних батальйони. Керувати місією мають військові зі США, Великої Британії, Франції і Німеччини.