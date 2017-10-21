Єгипет: понад 50 поліцейських загинули під час сутичок з угрупованням «Хасм»

У Єгипті до 52 зросла кількість загиблих поліцейських під час сутичок з ісламістськими бойовиками. Це сталося 20 жовтня, коли поліцейські проводили рейд на передбачувану базу угруповання «Хасм» за 135 кілометрах від Каїра.

За інформацією влади, угруповання «Хасм» причетне до організації кількох нападів, воно є одним з найнебезпечніших у країні.

«Хасм» вважають бойовим крилом угруповання «Брати-мусульмани», яке у 2013 році заборонили у Єгипті. Але в останньому це заперечують.

З 2016 року угруповання «Хасм» взяло відповідальність за кілька нападів в Єгипті.