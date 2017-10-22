В Авдіївці Порошенко провів нараду з Полтораком щодо ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко в Авдіївці Донецької області з міністром оборони Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки у зоні бойових дій наДонбасі.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, Порошенко також поспілкувався із особовим складом 72-ї окремої механізованої бригади.

Порошенко обговорив із військовослужбовцями питання про речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення підрозділу, додають у прес-службі.

Водночас у Києві біля Верховної Ради від 17 жовтня тривають протести. Ввечері 21 жовтня активісти заявили, що оголошують «ультиматум» президентові України Петру Порошенку. За словами активіста на псевдо «Катана», який від імені учасників акції оголосив відповідну заяву, протягом п’яти робочих днів Порошенко має внести на розгляд парламенту законопроекти про імпічмент президента та про Антикорупційний суд.

В Адміністрації президента України поки не коментували цих заяв. У перший день, коли під Радою почали збиратися активісти, президент заявив, що мирні демонстрації є важливим елементом демократії, і що він з розумінням ставиться до акцій і з повагою до їхніх учасників. 20 жовтня Петро Порошенко зазначив, що організатори акцій показали, що вимоги були «лише димовою завісою, а реальний план їхніх дій – це дестабілізація ситуації».

У зоні конфлікту на Донбасі про перемир’я домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну в провокаціях.