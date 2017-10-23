КМДА попереджає про мокрий сніг цього тижня в Києві

У Київській міській державній адміністрації попереджають про мокрий сніг цього тижня в Києві.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр, завтра, 24 жовтня, в Києві буде хмарно з проясненнями, температура вночі 0-2 градуси тепла, вдень 4-6 градусів.

За даними КМДА, 26 жовтня очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. температура вночі 26 жовтня 0-2 градуси тепла, вдень – 6-8.

Синоптики прогнозують 27-28 жовтня невеликі дощі, температуру вдень 27 жовтня 10-12 тепла, а 28 жовтня 7-9 градусів тепла.