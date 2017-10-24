Іракський Курдистан вирішив відкласти проведення виборів на вісім місяців

Парламент Іракського Курдистану, вирішив на вісім місяців перенести президентські й парламентські вибори, плановані в цьому автономному курдському регіоні на півночі Іраку на 1 листопада. Центральна влада Іраку називала плани з проведення цих виборів незаконними.

Рішення про перенесення виборів ухвалили після того, як у виборчій комісії 23 жовтня заявили, що політичні партії не подали кандидатів на участь у голосуванні.

25 вересня в Курдистані відбувся референдум про незалежність. За словами курдської влади, майже 93 відсотки його учасників підтримали відокремлення від Іраку. Явка склала понад 72 відсотки від усіх виборців.

Цей референдум, як його призначила курдська автономна влада, є дорадчим і не має безпосередньої юридичної сили. Але Багдад відкидає вимоги іракських курдів про переговори щодо майбутнього регіону і вимагає анулювати оголошені результати референдуму.

Не тільки центральна влада Іраку, але й Іран, і Туреччина, які мають значні курдські меншини і побоюються наростання сепаратистських настроїв серед місцевих курдів, різко розкритикували референдум щодо незалежності Іракського Курдистану, автономного регіону на півночі Іраку. Також із різкою критикою і заявами про невизнання референдуму виступили західні союзники Багдада й ООН.

Понад тридцяти- чи й навіть сорокамільйонний бездержавний народ курдів живе на прилеглих територіях сучасних Туреччини, Іраку, Ірану, Сирії і меншої частини кількох інших країн. Курди мають автономію на півночі сучасного Іраку, відому як «Іракський Курдистан». Теоретичне перетворення її на окрему державу, як вважають, спричинило б прагнення до окремої державності чи до об’єднання в єдиній курдській державі, з переділом нинішніх кордонів, і курдських меншин в інших країнах.