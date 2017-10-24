НАБУ: докази, отримані під час спроби вильоту Розенблата 19 жовтня, є допустимими

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що докази, які детективи здобули 19 жовтня, є допустимими і можуть використовуватися у кримінальному провадженні, фігурантом якого є народний депутат Борислав Розенблат.

Як повідомляє прес-служба бюро, 20 жовтня суд задовільнив клопотання детективів НАБУ про проведення відповідних слідчих дій, подане невідкладно після обшуку у літаку на території аеропорту «Київ» (Жуляни).

18 жовтня Борислав Розенблат намагався вилетіти до Німеччини, на території аеропорту «Київ» (Жуляни) детективи НАБУ вручили йому повістки про необхідність його прибуття до суду для обрання запобіжного заходу. Тоді у НАБУ повідомили, що Розенблат намагався вивезти за межі України матеріали, важливі для розслідування «бурштинової справи». Згідно з даними НАБУ, під час обшуку в літаку детективи вилучили у Розенблата мобільні телефони, планшет, платіжні картки та «вироби, зовнішньо схожі на коштовності».

Борислав Розенблат заявив, що 16 жовтня строк дії обраного йому запобіжного заходу закінчився, а суд не розглянув клопотання про його продовження. У САП заявили, що було кілька спроб вручити Розенблату повістку, підозрюваний не з’являвся на засідання суду.

20 жовтня Солом’янський районний суд Києва знову зобов’язав Борислава Розенблата протягом двох місяців носити електронний браслет. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання для народного депутата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва й Житомира без дозволу слідчого і здати закордонний паспорт.

Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.