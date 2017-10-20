Суд знову зобов’язав Розенблата носити електронний браслет

Солом’янський районний суд Києва знову зобов’язав народного депутата Борислава Розенблата протягом двох місяців носити електронний браслет.

Крім того, суд зобов’язав депутата не залишати без дозволу слідчих і суду межі Києва і Житомира, а також здати всі паспорти для виїзду за кордон.

18 жовтня Борислав Розенблат намагався вилетіти до Німеччини, на території аеропорту «Київ» (Жуляни) детективи НАБУ вручили йому повістки про необхідність його прибуття до суду для обрання запобіжного заходу.

Борислав Розенблат заявив, що 16 жовтня строк дії обраного йому запобіжного заходу закінчився, а суд не розглянув клопотання про його продовження. У САП заявили, що було кілька спроб вручити Розенблату повістку, підозрюваний не з’являвся на засідання суду.

Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

У серпні суд продовжив дію запобіжного заходу Розенблату до 17 жовтня. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання для народного депутата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва й Житомира без дозволу слідчого і здати закордонний паспорт.