Держспецзв’язку заявляє про початок нової хвилі кібератак в Україні

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації заявляють про початок нової хвилі кібератак на інформаційні ресурси в Україні.

Команда CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України – ред.) закликає власників інформаційно-телекомунікаційних систем, інших інформаційних ресурсів, у першу чергу транспортної інфраструктури, а також пересічних інтернет-користувачів дотримуватися посилених вимог кібербезпеки.



Додаткову інформацію CERT-UA обіцяє надати найближчим часом.

Сьогодні «Київський метрополітен» і міжнародний аеропорт «Одеса» заявили про кібератаки.

Також у Міністерстві інфраструктури заявили, що у зв’язку з загрозою кібератаки сайт відомства тимчасово не працює.

У Держспецзв’язку попереджали про ймовірні кібератаки в Україні 13-17 жовтня. Проте в цей період про атаки не повідомлялось.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.