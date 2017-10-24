Україна і США до кінця року проведуть спостережний політ над територією Росії – Генштаб

До кінця 2017 року Україна і США мають намір провести спостережний політ над територією Росії з метою контролю військової діяльності, заявляють у Генштабі Збройних сил України.

«Цього року Україні вдалося провести спільний спостережний політ з Канадою, США і Швецією над територією Росії, в рамках Договору про відкрите небо. До кінця року заплановано проведення ще одного спостережного польоту зі Сполученими Штатами Америки», – повідомив 24 жовтня керівник управління верифікації Генерального штабу ЗСУ Андрій Гудзь.

За його словами, Росія систематично порушує міжнародні договори, приховує інформацію й безконтрольно переміщає військову техніку.

Договір про відкрите небо – багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями. Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого – забезпечити можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.