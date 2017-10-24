У Росії заявили про менші кібернапади також у Туреччині й Німеччині

У Росії компанія комп’ютерної безпеки «Лабораторія Касперського», яка діє в багатьох країнах світу, повідомила, що спостерегла напади нового вірусу-шифрувальника BadRabbit не тільки в самій Росії і в Україні, а й у Туреччині й Німеччині.

При цьому, як заявила ця компанія, більшість жертв атаки розташовані саме в Росії, в інших трьох країнах такі атаки засвідчені у значно меншій кількості.

За даними компанії, зловмисна програма розповсюджується через низку заражених сайтів російських засобів інформації, і всі ознаки вказують на те, що це цілеспрямована атака на корпоративні мережі.

У компанії радять усім користувачам, які користуються операційними системами Windows (вірус вражає тільки ці системи), заблокувати виконання файла c:\windows\infpub.dat, c:\windows\cscc.dat, заборонити, якщо можливо, використання сервісу WMI, зробити бекап і, в разі ураження, не платити викупу.

Раніше 24 жовтня в Росії, а також в Україні заявили про нові кібератаки. Фахівці з кібербезпеки кажуть, що йдеться про новий вірус-шифрувальник, названий BadRabbit.

Зокрема, в Україні про кібернапади на їхні інформаційні системи заявили Одеський аеропорт і Київський метрополітен. У Київському метрополітені, за його повідомленням, через кібератаку вийшли з ладу банківські сервіси, зокрема можливість сплатити за проїзд за допомогою безконтактної банківської карти на турнікеті. А в міжнародному аеропорті «Одеса» заявили про атаку на інформаційну систему, через що вимушено збільшився час обслуговування пасажирів і були запроваджені посилені заходи безпеки.

У Росії про кібернапади повідомили інформаційне агентство «Інтерфакс» та інтернет-видання «Фонтанка.ру» з Санкт-Петербурга. Повідомляють і про третю потерпілу редакцію російського засобу інформації, але не уточнюють, яку саме.

Раніше, 12 і 13 жовтня, з попередженнями про можливі кібернапади в Україні виступали Служба безпеки України і Держспецзв’язку.

Зокрема, в СБУ тоді попереджали, що «цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії», а основна мета очікуваних нападів – «порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію у країні».

При цьому в Держспецзв’язку тоді заявляли, що такі напади очікувалися в Україні з 13 по 17 жовтня. Але в цей період про такі кібернапади не повідомляли.

27 червня в низці країн світу, серед того і в Україні, була здійснена масштабна хакерська кібератака на комп’ютерні системи установ і підприємств, що завдала значної шкоди. Зокрема, в Україні вона вразила системи уряду, банків, підприємств. В СБУ по тому стверджували, що до атаки причетні російські спецслужби. Росія, поряд із Україною, тоді була серед кількох країн, які потерпіли від того кібернападу найбільше.

Перед тим схожий масштабний кібернапад у низці країн був здійснений у травні.