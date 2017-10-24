У Росії повідомили про кібернапади на інтернет-видання

У Росії інформаційне агентство «Інтерфакс» та інтернет-видання «Фонтанка.ру» з Санкт-Петербурга повідомили про хакерський кібернапад на їхні комп’ютерні системи.

В «Інтерфаксі» заявили, що внаслідок вірусної атаки з ладу вийшли «майже всі сервіси» агентства: його інформаційні системи, сайт і внутрішні системи. Як сказав чільний посадовець агентства Олексій Горшков іншому російському агентству «ТАСС», зараз уживають усіх заходів, щоб відновити роботу комп’ютерних систем, але надто важко прогнозувати, коли вдасться повернутися до звичного режиму роботи.

У «Фонтанці» наразі говорять про «серйозні технічні проблеми» і про те, що сайт, «можливо, буде недоступним протягом кількох годин».

На цей час повідомлень про інші кібернапади в Росії ще немає.

В Україні про такі кібернапади повідомили наразі Одеський аеропорт і Київський метрополітен, а Міністерство інфраструктури заявило, що його сайт не працює «у зв’язку з отриманням низки повідомлень про зростання кіберзагрози», бо міністерство вживає заходів для «підвищення інформаційної безпеки».

У Київському метрополітені, за його повідомленням, через кібератаку вийшли з ладу банківські сервіси, зокрема можливість сплатити за проїзд за допомогою безконтактної банківської карти на турнікеті. А в міжнародному аеропорті «Одеса» заявили про атаку на інформаційну систему, через що вимушено збільшився час обслуговування пасажирів.

Інформації про можливе джерело цих нападів на цей час іще не наводять ні в Україні, ні в Росії.

Також тим часом немає повідомлень про кібернапади з інших країн.