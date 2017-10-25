Суд вирішив змінити Януковичу адвоката у справі про держзраду

Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення замінити державного захисника Віктора Януковича Максима Гераська в кримінальному провадженні з обвинувачення екс-президента України в державній зраді.

Таке рішення суд ухвалив на засіданні 25 жовтня і постановив, що новий держадвокат має бути призначений Януковичу негайно і прибути на засідання суду 26 жовтня.

«Суд ухвалив змінити захисника Гераська у зв’язку з фактичним його невиконанням покладених на нього обов’язків щодо захисту обвинуваченого Віктора Федоровича Януковича», – оголосив суддя Владислав Дев’ятко.

Перед ухваленням такого рішення в суді захисник Максим Герасько вкотре просив оголосити перерву у засіданні до 18 листопада для ознайомлення зі всіма томами справи. Прокурори заперечували.

Наступне засідання в справі призначене на 10:00 26 жовтня.

Герасько був призначений адвокатом екс-президента України Віктора Януковича у серпні, після того як його попередник, також призначений державою Віталій Мешечко заявив про самовідвід. 5 липня Янукович відмовився від своїх адвокатів Віталія Сердюка й Ігоря Федоренка.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.