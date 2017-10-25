Суд продовжив розгляд справи Януковича

Оболонський районний суд Києва 25 жовтня продовжив розгляд по суті справи колишнього президента Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді.

На початку засідання державний адвокат Максим Герасько, наданий підсудному, заявив, що не встиг ознайомитися з усіма томами справи, і закликав суд перенести розгляд справи.

Прокурори ж зазначили, що адвокат вивчив ті томи справи, за якими будуть розглядатися докази 25 жовтня. Адвокат Герасько заявив, що не має наміру брати участі в цій процедурі.

На попередньому засіданні 19 жовтня Герасько заявив, що у російському Ростові, куди він їздив минулого тижня, йому не вдалося зустрітися зі своїм підзахисним.

Крім того, адвокат попросив суд оголосити перерву в засіданні, щоб ще раз спробувати зустрітися з Януковичем у Ростові-на-Дону. Суд це клопотання не задовольнив.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.