Посол України в Австрії отримав 380 тисяч гривень зарплати в жовтні – #Точно

Посол України в Австрії Олександр Щерба в жовтні отримав 380 108 гривень заробітної плати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Олександр Щерба був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Австрії 17 листопада 2014 року. До того він обіймав посади в департаменті Європейського союзу в Міністерстві закордонних справ України (2008–2009 роки), згодом працював радником кандидата на посаду президенти України Арсенія Яценюка (2009–2010 роки). У 2010–2013 роках Щерба працював послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Після того був радником першого віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова, беручи участь у переговорах із Міжнародним валютним фондом та Європейським союзом стосовно підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

У своїй щорічній декларації Олександр Щерба зазначив наявність двох квартир у столиці, коштовного годинника Cartier, легкового автомобіля Mazda CX-7 (2008 року випуску), а також понад 1,5 мільйона гривень зарплатні у 2016 році. Окрім цього, в посла на банківському рахунку є 50 000 євро і 15 000 гривень.

А от посол України в Туреччині Андрій Сибіга в жовтні отримав майже 175 тисяч гривень заробітної плати разом із компенсаційними витратами. Цю інформацію можна знайти в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

А у квітні посол України у США Валерій Чалий отримав трохи більше ніж 200 тисяч гривень заробітної плати разом із компенсаційними витратами.