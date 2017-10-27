Посол України в Австрії: 380 тисяч гривень у жовтні – зарплата за два місяці

Посол України в Австрії Олександр Щерба у відповідь на публікацію 25 жовтня авторами проекту Радіо Свобода #Точно новини про 380 тисяч гривень зарплати посла у жовтні пояснив, що ця сума складається із виплат за два місяці – серпень і вересень.

«У жовтні посол задекларував зарплату за два місяці: серпень і вересень. Тому й удвічі вище», – написав Щерба.

Ще один факт, згаданий у новині, стосувався коштовного годинника Cartier. За словами Щерби, цей годинник вартістю 1800 доларів США йому подарувала дружина 11 років тому.

Відповідно до чинного законодавства, зарплата посадовцям різних рівнів нараховується щомісячно. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подаються у випадку, якщо отриманий дохід (зарплата, гонорари тощо) перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому подається декларація.

Олександр Щерба був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Австрії 17 листопада 2014 року. До того він обіймав посади в департаменті ЄС МЗС України, працював радником кандидата на посаду президенти України Арсенія Яценюка, був послом з особливих доручень МЗС. Щерба раніше був радником першого віце-прем’єра Сергія Арбузова.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга в жовтні отримав майже 175 тисяч гривень заробітної плати разом із компенсаційними витратами. Цю інформацію можна знайти в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

А у квітні посол України у США Валерій Чалий отримав більш ніж 200 тисяч гривень заробітної плати разом із компенсаційними витратами.