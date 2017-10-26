Індонезія: через вибух на фабриці феєрверків загинули 23 людини

У результаті вибуху та пожежі на фабриці феєрверків в Індонезії, за офіційними даними, загинули мінімум 23 людини, а ще кількадесят зазнали поранень.

Вогонь спалахнув вранці 26 жовтня на території промислового комплексу, розташованого на захід від столиці країни – Джакарти.

Рятувальники вже ліквідували займання, тож індонезійська влада зараз працює над встановленням осіб потерпілих та евакуацією тіл загиблих від будівлі.

Ніко Афінта, представник поліції в Джакарті, повідомив місцевому телебаченню про виявлення останків 23 жертв.

За даними рятувальників, частину жертв неможливо ідентифікувати візуально, тому що вони повністю згоріли.