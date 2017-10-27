НАЗК направило в суд адмінпротокол на депутата Бобова

Національне агентство України з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, складений на народного депутата України із групи «Відродження» Геннадія Бобова.

«Протокол складено за неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, які виникли унаслідок доходу, нарахованого 27 грудня 2016 року ПП «Сільськогосподарське підприємство «Калиновий край» у вигляді дивідендів на суму 2 100 000 гривень», – йдеться в повідомленні НАЗК.

В агентстві нагадали, що частина друга статті 52 закону України «Про запобігання корупції» визначає, що у разі значної зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу або придбання майна на суму понад 50 прожиткових мінімумів, у 10-денний термін він зобов’язаний письмово повідомити про це в НАЗК.

У травні Генеральна прокуратура у ході перевірки електронних декларацій підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів, серед яких був Бобов. ГПУ звинуватила його в ухилянні від сплати податків і декларуванні недостовірної інформації. Бобов всі звинувачення відкинув, але повідомив, що, згідно з вимогами правоохоронців, перерахував до державного бюджету всі податкові нарахування. На підтвердження своїх слів депутат оприлюднив фото квитанцій і розписок, з яких випливало, що він сплатив майже 38 мільйонів гривень податків.

Невдовзі у ГПУ заявили, що відкликають подання на зняття недоторканності з народного депутата від групи «Відродження» Геннадія Бобова після закриття кримінального провадження.