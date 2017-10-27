Засідання Тристоронньої контактної групи розпочалося у Мінську – Оліфер

У Мінську в п’ятницю розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер на сторінці у Facebook.

Раніше сьогодні перед початком переговорів засідання провести безпекова, гуманітарна та економічна підгрупи. Про перелік питань для обговорення у цих підгрупах українська сторона не повідомляла. Водночас бойовики на своїх сайтах, серед планованих на порядок денний питань вказували обмін полоненими, відбудову мосту у Станиці Луганській та ситуацію навколо контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте».

Останні переговори Тристоронньої контактної групи відбулися 18 жовтня. Тоді, за їх підсумками, Дарина Оліфер повідомила, що для української сторони залишається ключовим блок проблем із безпеки і дотримання всього комплексу Мінських угод.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.