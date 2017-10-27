Обсяги субсидій перевищили виділені з бюджету кошти на 10 мільярдів гривень – Мінфін

Зобов’язання по субсидіях перевищили передбачені в бюджеті кошти, зазначив заступник міністра фінансів Сергій Марченко в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі».

«На сьогоднішній день в бюджеті передбачено 61 мільярд гривень. Зобов’язань на 1 жовтня є на 71 мільярд гривень. Тобто певним чином не забезпечені бюджетні зобов’язання, але ми сподіваємося, що ми знайдемо рішення щодо цього», – заявив заступник міністра.

До кінця року всі питання заборгованості за енергоносії будуть закриті, запевнив Сергій Марченко, зокрема це можливо внаслідок внесень змін до бюджету. Подібна ситуація вже була в Україні влітку.

«Для нас ситуація є трохи турбулентна. Ми вже виходили зі змінами до бюджету влітку, коли додатково спрямували на цей напрямок 14 мільярдів гривень, і зараз також можливі зміни до бюджету», – пояснив заступник міністра фінансів.

На 2018 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг. У Міністерстві фінансів вважають, що цієї суми має вистачити.

З нового року Мінфін пропонує започаткувати програму монетизації субсидій, рішення щодо її впровадження має розглянути уряд до кінця осені.