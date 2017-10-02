Аварійність та борги: опалювальний сезон вже близько

Окрім аварій на тепломережах та суворих морозів, опалювальний сезон можуть ускладнити і борги, накопичені в енергетичному секторі, попереджають експерти галузі. Так, за словами експерта «Реанімаційного пакету реформ» Святослава Павлюка, деякі підприємства заборгували НАК «Нафтогаз» більш ніж за півроку, а колишній фінансовий директор компанії-монополіста Ярослав Диковицький стверджує, що інакше й не може бути, враховуючи, скільки жителів отримує субсидії на газ.



Через похолодання, опалювальний сезон в Україні можуть розпочати з дня на день, запевняє віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

За його словами, стан технічної готовності України до опалювального сезону – 97,6%: ідеться про підготовку будинків, шкіл та соціальних об’єктів до підключення тепла, а також готовність котелень та тепломереж. Водночас Зубко визнав, що досі не укладена частина угод про постачання газу до теплогенеруючих компаній.

За оцінками енергетичного експерта і голови Бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергія Дяченка, Україна дійсно набагато краще підготувалася до холодів, ніж торік. Про це свідчить і обсяг коштів на ремонт мереж, і кількість газу в підземних сховищах (понад 16 мільярдів кубометрів, тоді як минулого року опалювальний сезон розпочався з кількістю 14,7 мільярдів). Однак, наголошує Дяченко, цього року і зима очікується суворіша, ніж торік.

Чи вистачить газу – залежатиме від погодних умов

«Чи вистачить газу – залежатиме від погодних умов. Без тепла і електрики у будь-якому разі не залишимося, але наскільки комфортно буде в оселях – дуже сильно залежатиме від погодних умов», – впевнений він.

Крім того, хоча ремонтна кампанія відбувається краще, ніж минулого року, вона все ж виконана заледве на 50%, зазначає експерт. Як наслідок – незадовільний стан теплових мереж.

Навіть Київ має проблеми: втрати до 40% тепла у мережах

«У поганому стані теплові мережі там, де власники потужностей теплогенерації та мереж різні. Навіть Київ, де власник один, має проблеми: втрати до 40% тепла у мережах. Зростає ризик аварій: ми мали кілька аварій на мережах навіть влітку, взимку ця імовірність ще більше зростає», – констатує Дяченко.

Найбільші ризики цьогорічного опалювального сезону пов’язані з боргами, які накопичуються в житловому та енергетичному секторі, оскільки причин цього процесу уряд не зміг усунути, констатує експерт з енергоефективності «Реанімаційного пакету реформ» Святослав Павлюк.

Урядові компенсації виплачуються з затримкою, через це багато підприємств, а також ОСББ мають заборгованість за період 6-8 місяців

«Попри зусилля уряду з реструктуризації цих боргів, не усуваються причини їхнього зростання. Одна з причин – урядові компенсації виплачуються з затримкою, через це багато підприємств, а також ОСББ, які брали «теплі кредити», мають заборгованість за період 6-8 місяців, і їм важче планувати свою діяльність. Відповідно накопичуються й їхні борги за газ», – пояснив Павлюк.

Із ним згоден Ярослав Диковицький, колишній директор із фінансових та інвестиційних питань НАК «Нафтогаз України». Він згадує, що заборгованості по субсидіях станом на 31 грудня 2016 року склали, за даними «Нафтогазу», 21,8 мільярда гривень. На сьогодні, за словами Диковицького, сума цих заборгованостей становить близько 30 мільярдів гривень за газ.

Треба було передбачати, що це може призвести до певного колапсу

«Коли вводили такі гігантські суми субсидій, напевно, треба було передбачати, що це може призвести до певного колапсу, коли на субсидіях переважна більшість споживачів соціальної сфери», – пояснює він. Вихід із такого становища може полягати тільки в дотриманні закону, вважає експерт.

Якби уряд дотримувався законодавства, то ціни встановлювалися б виходячи з законів

«Саме НАК «Нафтогаз» наголошував на тому, що ціни повинні бути прив'язані до німецького хаба, і це є у відповідній постанові, – нагадує Диковицький. –Якби уряд дотримувався цього законодавства, то на даному етапі ціни встановлювалися б виходячи з законів, де сказано, що ціни на газ встановлюються, регулюються виходячи з економічно обґрунтованих витрат та достатнього рівня прибутку».

Як пояснив колишній представник «Нафтогазу» в ефірі «Ранкової Свободи», збільшення цін на енергоресурси без відповідного збільшення доходів громадян веде до збільшення субсидій, утворюючи своєрідне замкнене коло.

Диковицький стверджує, що, хоча уряд ухвалив постанову, яка передбачає перегляд цін на газ для населення, він, все ж, не встигає за відповідним ростом субсидій.

Самих податків від видобутку та реалізації газу вже не вистачає для видачі субсидій

«Хоча НАК «Нафтогаз» заявляє, що податків, які він сплачує всією групою, достатньо для цих субсидій, на мою думку, самих податків від видобутку та реалізації газу вже не вистачає для видачі субсидій. Тому проблема субсидій повинна вирішуватись та обговорюватись», – підсумовує експерт.

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