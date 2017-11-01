Іран і Туреччина підтримали російський план сирійських мирних переговорів без участі Заходу

Туреччина та Іран 31 жовтня схвалили пропозицію Росії провести переговори між сирійським урядом та його опонентами в Сочі, щоб досягти політичного врегулювання в країні, що потерпіла через шестирічну громадянську війну.

У спільній заяві сторони погоджуються на «ініціативу Росії» залучити представників сирійського уряду та опозиційних груп до прямої зустрічі 18 листопада без участя представників Заходу.

На сайті МЗС Росії наведено список 33 сирійських організацій, запрошених на так званий «Конгрес сирійського національного діалогу». Серед них присутні курдські групи, які раніше перебували поза мирними переговорами, хоча контролюють щонайменше чверть сирійської території.

Пропозиція скликання конгресу є одним із нечисленних результатів сьомого раунду переговорів щодо Сирії, що відбулися 30 і 31 жовтня в столиці Казахстану Астані.

Раніше спеціальний представник президента Росії по Сирії Олександр Лаврентьєв заявив, що в листопаді можуть відбутися переговори між сирійськими групами з метою розробки нової конституції країни.

Росія та Іран підтримують чинний сирійський режим, натомість Туреччина прихильна до частини озброєних опонентів президента Сирії Башара Асада.