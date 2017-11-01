Опозиційна Сирійська національна коаліція не братиме участь у конгресі, який організовує Росія – речник

Провідна підтримувана Заходом у Сирії опозиційна група – Сирійська національна коаліція заявила 1 листопада, що ігноруватиме пропонований Росією «Конгрес сирійського національного діалогу».

«Коаліція не буде брати участь у будь-яких переговорах з режимом за межами Женеви чи без підтримки ООН», – заявив речник Сирійської національної коаліції Ахмед Рамадан.

Туреччина та Іран 31 жовтня схвалили пропозицію Росії провести переговори між сирійським урядом та його опонентами в Сочі, щоб досягти політичного врегулювання в країні, що потерпіла через шестирічну громадянську війну.

У спільній заяві сторони погоджуються на «ініціативу Росії» залучити представників сирійського уряду та опозиційних груп до прямої зустрічі 18 листопада без участя представників Заходу.

На сайті МЗС Росії наведено список 33 сирійських організацій, запрошених на так званий «Конгрес сирійського національного діалогу». Серед них присутні курдські групи, які раніше перебували поза мирними переговорами, хоча контролюють щонайменше чверть сирійської території.

Пропозиція скликання конгресу є одним із нечисленних результатів сьомого раунду переговорів щодо Сирії, що відбулися 30 і 31 жовтня в столиці Казахстану Астані. Переговори в Астані розпочалися в січні, вони відбувалися паралельно з переговорами під егідою ООН, які, попри підтримку країн Заходу та Близького Сходу, значною мірою зупинилися.