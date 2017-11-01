Росія відновила пропуск на межі з окупованим Кримом

Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму зранку 1 листопада відновило пропуску на межі з півостровом, повідомляють російські інформагенції. Припинення проїзду транспорту та проходу пішоходів сталося через технічні причини, стверджують російські прикордонники.

Відновлення пропуску підтверджує і Державна прикордонна служба України.

«Станом на 10:30 окупанти відновили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу навпроти всіх контрольних пунктів – «Чонгар», «Каланчак» та «Чаплинка». За інформацією громадян, які почали перетинати адмінмежу, в окупаційних служб вийшла з ладу база даних. На цей час пропуск автівок здійснюється повільно», – вказують українські прикордонники.

Фактична влада окупованого Криму вночі 1 листопада, з 1:30, перекрила межу з півостровом.