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01 Листопад 2017, Київ 14:46
Новини | Міжнародні

Президент Узбекистану заявив про готовність допомогти США у розслідуванні нападу в Нью-Йорку

Слідчі на місці нападу в Нью-Йорку, США, 31 жовтня 2017 року

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв заявляє, що його країна готова використовувати всі свої ресурси, щоб допомогти розслідуванню нападу в американському Нью-Йорку, підозрюваним у скоєнні якого є уродженець Узбекистану.

Напад стався 31 жовтня: у нижній частині Манхеттена чоловік на пікапі скоїв наїзд на велосипедистів і пішоходів, потім врізався в шкільний автобус та інший транспортний засіб, після чого був поранений і затриманий поліцейськими. За попередніми даними, загинули вісім людей, 11 були поранені.

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Поліція ідентифікувала нападника як 29-річного вихідця з Узбекистану Сайфулло Саїпова, яикй законно прибув до США в 2010 році.

За словами очевидців, чоловік вигукував «Аллаху Акбар» («Бог великий»).

У поліції поки що немає даних щодо зв’язків Саїпова з екстремістськими організаціями. Голова нью-йоркської поліції назвав його одинаком. Він раніше не потрапляв у поле уваги американських служб безпеки. Водночас, за даними ЗМІ, у пікапі знайшли записку, в якій сказано, що напад скоєний від імені «Ісламської держави».

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Після нападу президент США Дональд Трамп наказав провести «надзвичайну перевірку» іммігрантів. Раніше він написав у Twitter, що напад здійснила «дуже хвора і божевільна особа».

Це був перший такий напад від 11 вересня 2001 року, і вперше Сполучені Штати зазнали нападу із застосуванням автомобіля, подібного до тих, що фіксувалися останнім часом у Європі.

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