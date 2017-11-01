Російські спецслужби цікавилися 1600 українськими правоохоронцями і чиновниками – Матіос

До сфери інтересів спецслужб Росії і спеціальних центрів із замахів, створених на підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» територіях Донбасу, входили понад півтори тисячі українських правоохоронців і державних діячів, заявляє головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Суб’єктами інтересу спецслужб країни-сусіда і центру спеціальних операцій «ДНР» і «ЛНР» були 1600 правоохоронців і державних діячів України, зокрема, найвище керівництво держави», – заявив Матіос 1 листопада в Києві.

За його словами, спецслужби Росії і центри спецоперацій «ДНР/ЛНР» могли відслідковувати в режимі реального часу місце перебування і пересування такої кількості людей «завдяки технічним можливостям, які точно не в воєнторзі прикупили».

За словами Матіоса, слідство встановило, що суб’єктом замаху, внаслідок якого загинув полковник ГУР Міноборони Максим Шаповал, «мав бути нинішній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін».

Головний військовий прокурор також заявив, що слідство впритул наблизилося до осіб, які «поставили теракти на потік».

Напередодні голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про затримання підозрюваної в підриві авто в березні в Маріуполі, внаслідок якого загинув співробітник СБУ Олександр Хараберюш.

Полковник ГУР Міноборони України Максим Шаповал загинув у червні цього року внаслідок підриву його автомобіля в Києві.