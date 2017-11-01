Тракало про обшуки НАБУ: службовцям Нацполіції підозру не повідомляли, вони продовжують працювати

У Національній поліції заявляють, що співробітникам, у яких сьогодні НАБУ проводило обшуки в рамках так званої «справи рюкзаків», підозру не повідомляли, вони продовжують працювати. Про це Радіо Свобода повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Нині стосовно кількох колишніх співробітників МВС, які наразі проходять службу в Нацполіції, проводилися слідчі дії. Наразі ніхто не затриманий, підозру нікому не повідомляли, усі перебувають на своїх робочих місцях і виконують посадові обов’язки», – сказав він.

У Національному антикорупційному бюро сьогодні повідомили про проведення обшуків у низки службових осіб Національної поліції. Йдеться про осіб, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів МВС.

Як зазначили у НАБУ , ці слідчі дії проводяться з метою з’ясування обставин, викритих раніше детективами НАБУ в ході розслідування і пов’язаними із підробкою складських документів щодо поставлених рюкзаків.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС для бійців у зоні АТО. У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну приватну особу. Серед затриманих – син міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар.

За даними НАБУ, в 2015 році затримані особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і, до того ж, не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

Олександр Аваков вважає, що провадження НАБУ щодо закупівлі рюкзаків є політичним.