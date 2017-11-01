НАБУ: у рамках «справи рюкзаків МВС» проводяться обшуки у низки службовців Нацполіції

У Національному антикорупційному бюро заявляють про проведення обшуків у низки службових осіб Національної поліції в рамках розслідування так званої «справи рюкзаків».

Як повідомляє прес-служба бюро, слідчі дії проводять у Києві і Київській області в осіб, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

«Ці, а також інші розшукові слідчі дії проводяться з метою з’ясування обставин, викритих раніше детективами НАБУ в ході розслідування і пов’язаними із підробкою складських документів щодо поставлених рюкзаків. Зокрема, низка з них була перероблена «зворотньою датою», акти прийому здійснювались без фактичної поставки товару, який доставляли згодом, тощо. Викриті факти долучені до матеріалів слідства», – зазначають у НАБУ.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну приватну особу.

Як повідомляла головний редактор програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», Наталка Седлецька, у рамках справи про «рюкзаки МВС» затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр вважає, що провадження НАБУ щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політичним.

За даними НАБУ, у 2015 році затримані особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.