Українці стали більше їздити до Росії – Держприкордонслужба

У порівняні з минулим роком українці почали більше їздити до Росії – свідчить статистика Держприкордонслужби України.

«Якщо за 2016 рік понад 4,1 мільйона громадян з паспортами України перетнули кордон до Російської Федерації, то за дев’ять місяців цього року таких перетинів було вже 5,7 мільйона», – розповів в ефірі Радіо Свобода речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його даними, також побільшало й росіян, які відвідують Україну.

«За весь 2016 рік кордон на в’їзд в Україну перетнуло 1,5 мільйона громадян з паспортами Російської Федерації. За неповний рік, за дев’ять місяців цього року таких громадян 1,4 мільйона», – повідомив Олег Слободян.

1 листопада Державна прикордонна служба України посилила контроль у пунктах пропуску на держкордоні, насамперед на українсько-російській ділянці.

«Ми будемо звертати особливу увагу на громадян Російської Федерації в першу чергу, які їдуть через пункти пропуску на українсько-російському кордоні», – сказав Олег Слободян.

Напередодні секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що в Україні будуть посилені антитерористичний і контррозвідувальний режими. У РНБО пояснили, що такий крок пов’язаний із нападами, що сталися останнім часом.