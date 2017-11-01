У Раді зареєстрували дві постанови про відсторонення глави МВС Авакова

У Верховній Раді зареєстрували два проекти постанови про відсторонення Арсена Авакова від виконання повноважень міністра внутрішніх справ України.

Автором проекту постанови № 7250 «Про відсторонення Авакова А.Б. від виконання повноважень Міністра внутрішніх справ України» є народний депутат Юрій Левченко.

Автор іншого проекту постанови (№ 7252) депутат Сергій Каплін пропонує відсторонити Авакова на час розслідування справи про закупівлю рюкзаків МВС.

Раніше народний депутат Юрій Левченко заявляв, що у Верховній Раді відмовляються реєструвати проект постанови про відсторонення Арсена Авакова.

Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр є фігурантом провадження щодо закупівлі МВС рюкзаків за завищеними цінами. Олександр Аваков вважає цю справу політичною.

Зараз суд обирає підозрюваному Олександру Авакову запобіжний захід, прокуратура просить застосувати щодо нього арешт стороком на 60 днів з можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей, зокрема сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ 31 жовтня. У МВС вкотре заявили, що процедура закупівлі рюкзаків була здійснена у відповідності до закону.