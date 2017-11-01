Суддя пішов до нарадчої кімнати для обрання запобіжного заходу сину Авакова

Слідчий суддя Солом’янського районного суду Києва пішов до нарадчої кімнати для обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру.

У ході засідання сторона обвинувачення заявила, що є ризики переховування Олександра Авакова від слідства, а також його впливу на свідків.

Прокуратура просить суд застосувати щодо нього арешт строком на 60 днів з можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень.

Водночас захист стверджує, що клопотання прокуратури є необґрунтованим і не підтвердженим доказами.

Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр є фігурантом провадження щодо закупівлі МВС рюкзаків за завищеними цінами. Олександр Аваков вважає цю справу політичною.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей, зокрема сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.