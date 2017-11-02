МОН: до 1 грудня всі школи мають оприлюднити дані про надходження і використання коштів

До 1 грудня всі українські школи мають оприлюднити інформацію про надходження і використання коштів, незалежно від того, чи йдеться про державні кошти, чи про благодійні внески батьків, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

За повідомленням, цього вимагає закон «Про освіту».

«Окрім беззаперечного факту, що закон має виконуватись, існує й інше – у суспільстві побутує міф, що батьки практично повністю фінансують освіту. Очевидно, що це не так. Прозора фінансова звітність, по-перше, допоможе нам оцінити, скільки реально коштів зараз українське суспільство вкладає у шкільну освіту і яку частку складає цей тіньовий бюджет освіти, а, по-друге, нарешті дати нашим батькам прозору картину того, на що витрачаються їхні кошти. Давайте разом зараз визначимо оптимальну дату, коли ми можемо вимагати від усіх шкіл оприлюднення цих даних. Впевнена, що краще вас – керівників обласних управлінь – ніхто не розуміє роботу шкіл на місцях», – цитує МОН слова міністра Лілії Гриневич, яка 2 листопада зустрілася з керівниками усіх обласних управлінь освіти.

Закон «Про освіту», ухвалений Верховною Радою на початку осені, набув чинності 28 вересня.

Документ передбачає низку нововведень, таких як 12-річне навчання в школі, розширення автономії шкіл і зміну контролю за їхньою діяльністю. Найбільше дискусій викликала норма закону про обов’язкове викладання у середній школі українською мовою. Проти виступили представники щонайменше семи держав. Після цього документ відправили на експертизу до Венеціанської комісії.

Закон також передбачає, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7% ВВП за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів й інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Державні і комунальні заклади освіти мають право надавати платні освітні й інші послуги, перелік яких затверджує уряд.