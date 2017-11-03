Суд у Києві відмовився звільнити на поруки журналістку з Казахстану

Суд у Києві відмовився звільнити на поруки народного депутата Світлани Заліщук і голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка казахстанську журналістку Жанару Ахмет, затриману на Київщині 21 жовтня, повідомив Радіо Свобода її адвокат Владислав Грищенко.

Рішення 2 листопада ухвалив Шевченківський районний суд, який розглядав клопотання Генпрокуратури України щодо її екстрадиції. Таким чином, журналістка залишиться під вартою принаймні до вирішення питання про її можливу екстрадицію за запитом влади Казахстану.

За словами адвоката, чим мотивував таке рішення суд – наразі невідомо, тому що суддя оголосив лише резолютивну частину рішення. Повний текст рішення, за словами Грищенка, суд має оголосити 7 листопада о 16:00.

Захисник заявив, що вважає це рішення суду неправовим і має намір його оскаржити.

Апеляція ж на рішення Києво-Святошинського суду Київської області, який 24 жовтня заарештував Жанару Ахмет на 18 днів, розглядатиметься 6 листопада о 16:00 в Апеляційному суді Київської області.

Журналістка була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді Київської області. Як повідомляв адвокат, журналістка оголошена у розшук Казахстаном за статтею про шахрайство.

За словами Грищенка, у жінки є малолітній син, який зараз під опікою знайомих, бо рідних в Україні у журналістки немає.

Жанара Ахмет прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року. Вона називає політично мотивованим переслідування її в Казахстані.

Жанара Ахмет публікувалася в опозиційній газеті Казахстану «Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади.

Справа Жанари Ахмет є не першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. 14 жовтня стало відомо про затримання азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі). Згодом і Охунжонова, і Гусейнова суд звільнив з-під варти.