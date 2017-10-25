Суд арештував затриману на Київщині журналістку з Казахстану – адвокат

Суд заарештував на 18 днів журналістку і блогера із Казахстану Жанару Ахмет, затриману на Київщині 21 жовтня, повідомив Радіо Свобода її адвокат Владислав Грищенко. За його словами, рішення ухвалив Києво-Святошинський суд Київської області пізно ввечері 24 жовтня.

«Звичайно, ми будемо оскаржувати рішення. Ми вважаємо його незаконним. Суд взяв до уваги ті папери, інакшим словом їх не назву, які надав прокурор, що не відповідають вимогам. Зокрема, прокурор надав ксерокопію довідки міграційної служби про те, що Жанарі та її сину відмовлено в наданні статусу біженця. І це нібито було ще 17 жовтня. Вона про це абсолютно нічого не знала. І це навіть була не довідка, а ксерокопія… Як вона опинилася в прокурора – незрозуміло. Прокурор не був стороною в цьому процесі», – заявив захисник.

За словами Грищенка, суд не мав брати до уваги цей документ, проте послався на нього в рішенні.

«Жанара не була проінформована, яке було ухвалене рішення. Вона отримала довідку про те, що вона є особою, яка звернулася за додатковим захистом в Україні», – сказав адвокат.

Він додав, що рішення про взяття під варту буде оскаржене протягом п’яти днів.

За процедурою, протягом 18 днів влада Казахстану має надіслати запит про екстрадицію, а українська сторона повинна ухвалити рішення.

Журналістка була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді Київської області. Як повідомляв адвокат, журналістка оголошена у розшук Казахстаном за статтею про шахрайство.

За словами Грищенка, у жінки є малолітній син, який зараз під опікою знайомих, бо рідних в Україні у журналістки немає.

Жанара Ахмет прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року. Вона називає політично мотивованим переслідування її в Казахстані.

Жанара Ахмет публікувалася в опозиційній газеті Казахстану «Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади.

Справа Жанари Ахмет є не першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. 14 жовтня стало відомо про затримання азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі).