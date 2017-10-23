Захист подав скаргу на арешт азербайджанського опозиційного журналіста Гусейнова в Києві

Захист азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі) подав апеляційну скаргу на рішення Бориспільського міськрайонного суду про тримання журналіста під вартою протягом 18 днів.

«Тільки-но з суду. Зареєстрували апеляцію, чекаємо, коли розпишуть суддю і призначать розгляд справи», – повідомив Радіо Свобода адвокат Гусейнова Дмитро Мазурок.

За його словами, скаргу подали до Апеляційного суду Київської області. Призначення дати розгляду справи адвокат очікує протягом трьох днів.

17 жовтня Бориспільський міськрайонний суд залишив Гусейнова під вартою на 18 днів. У Генпрокуратурі України заявили Радіо Свобода, що екстрадиційна перевірка у справі триває.

Як повідомляв адвокат затриманого Дмитро Мазурок, захисники журналіста і представники посольства Нідерландів провели міграційну перевірку і з’ясували, що Фікрат Гусейнов у Нідерландах отримав політичний притулок.

Сам журналіст всі звинувачення пов’язує із професійною діяльністю і констатує: якщо українська влада видасть його Азербайджану, там його очікує смерть.

Про затримання Гусейнова стало відомо 14 жовтня. У Держприкордонслужбі повідомили: причиною затримання стало те, що Гусейнов перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Як повідомляв згодом координатор проекту «Без кордонів» Максим Буткевич, Гусейнова затримали в аеропорту «Бориспіль» вже по дорозі з України, тобто на в’їзді у нього проблем не було.

Фікрат Гусейов залишив Азербайджан 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів не знайшли.

Справа Гусейнова є не першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. Підставою для затримання, а потім і арешту стало те, що Узбекистан оголосив його у міжнародний розшук. 18 жовтня суд відпустив журналіста з-під варти.

21 жовтня на Київщині затримали журналістку і блогера із Казахстану Жанари Ахмет у зв’язку з розшуком за лінією Інтерполу. На даний час вона в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді Київської області, очікуючи на суд, що має обрати їй запобіжний захід.

Українські правозахисники і журналісти після цих затримань заявили, що авторитарні режими використовують Інтерпол для боротьби з опозиціонерами. Натомість в українському бюро Інтерполу зазначають: у відомстві знають про проблеми і намагаються їх вирішити, однак Інтерпол залишається нейтральною і аполітичною організацією.