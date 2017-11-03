Опалювальний сезон у Павлограді вчасно не розпочався через 30-мільйонні борги за газ – міськрада

Опалювальний сезон у Павлограді вчасно не розпочався через борги місцевого теплопостачального підприємства «Павлоградтеплоенерго» за спожитий газ, які склали 30,7 мільйонів гривень і через які «Нафтогаз України» вчасно не зміг виділити ліміти на газ. Про це йдеться у відповіді з Павлоградської міської ради за підписом міського голови Анатолія Вершини на інформаційний запит Радіо Свобода.

За даними мерії, причиною виникнення заборгованості за газ є неналежні розрахунки населення за спожите тепло у попередніх опалювальних сезонах. Як зазначили в мерії, наразі борги містян склали 82,8 мільйона гривень.

Як зауважили в міськраді, аби отримали газ для початку опалювального сезону з міського бюджету на погашення газових боргів було виділено близько 14 мільйонів гривень. Повністю розрахуватись із боргами перед НАК «Нафтогаз» України Павлоград має до 10 листопада.

У мерії запевнили, що комунальне підприємство КП «Павлоградтеплоенерго» було технічно готове до початку опалювального сезону і зараз постачання тепла в місті розпочалось.

Раніше в Дніпропетровській облдержадміністрації заявили, що півмільйона жителів Кривого Рогу та Павлограда залишились без тепла через борги теплопостачальників за газ.

Як зазначив голова Дніпропетровської обдержадміністрації Валентин Резніченко, відповідальність за зрив опалювального сезону лежить на мерах міст.

У мерії Кривого Рогу на запит Радіо Свобода повідомили, що міська влада категорично не згодна зі звинуваченнями в зриві опалювального сезону: опалення на той момент не розпочали котельні державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», яке підпорядковується Фонду держмайна України.