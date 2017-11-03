НАБУ заперечило закупівлю спорядження в компанії-фігуранта «справи рюкзаків МВС»

Національне антикорупційне бюро України заперечило твердження, ніби воно купувало спорядження у фіктивної компанії, причетної до розтрати понад 14 мільйонів гривень при закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ України.

У НАБУ наголосили, що не мали і не мають ніяких контрактів із товариством із обмеженою відповідальністю, про яке йдеться у справі.

Водночас у НАБУ заявили, що особа, яка представляла інтереси цього ТОВ в епізоді з закупівлею рюкзаків, дійсно брала участь у двох тендерах із закупівель, оголошених НАБУ, – але в цих тендерах ця фізична особа виступала від свого імені як приватний підприємець (ФОП).

«У двох тендерах – на постачання 220 літніх сорочок під бронежилети та 42 спортивних костюмів – цей підприємець був визначений переможцем. Із ним був укладений контракт. Закупівлі НАБУ проводилися у форматі відкритого тендеру в системі державних закупівель ProZorro, з дотримання всіх вимог законодавства. За результатами проведених тендерів ціну закупівлі знижено порівняно з очікуваною. Зокрема, економія при закупівлі сорочок склала 35%, спортивних костюмів – 38%. Загальний розмір економії склав близько 280 тисяч гривень», – заявили в НАБУ.

«Наголошуємо, що приватний підприємець на момент проведення відкритого тендеру з закупівлі (у лютому 2017) не перебував у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні НАБУ, відтак конфлікту інтересів, який міг би вплинути на результати тендеру чи хід досудового розслідування, не було. Закуплені товари були поставлені НАБУ своєчасно, в повному обсязі. За своїми характеристиками товар повністю відповідав технічним, якісним та кількісним характеристикам, обумовленим у предметі закупівлі при оголошенні тендеру. З огляду на викладене, будь-які спроби відшукати корупційний підтекст у тому, що одним із багатьох сотень переможців тендерів, проведених НАБУ, виявилась особа, яка згодом стала підозрюваним у кримінальному провадженні, виглядають безглуздими та маніпулятивними», – мовиться в заяві бюро.

Раніше 3 листопада директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник підтвердив, що НАБУ закупило товари в підприємця Володимира Литвина, який є фігурантом справи про закупівлю МВС рюкзаків для потреб бійців у зоні АТО. «Дійсно, фізична особа, підприємець Литвин брав участь у закупівлі… Але в тій справі він проходить як представник фірми і ці доручення він виконував на підставі довіреності. По цих закупках він запропонував ціну, нижчу за ринкову, фактичних підстав відмовити в цій закупці не було. Якість товару була перевірена», – сказав він на засіданні комітету Верховної Ради України з питань боротьби і протидії корупції.

Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро у квітні закупило у Володимира Литвина сорочки під бронежилети на суму майже 340 тисяч гривень, а також спортивні костюми на суму понад 170 тисяч гривень. Як свідчать дані публічних закупівель Prozorro, загалом НАБУ придбало 220 сорочок на загальну суму 339 тисяч 165,2 гривні і 42 костюми на суму 170 тисяч 449,8 гривні.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків Володимира Литвина і ще одну «приватну особу», як назвали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова. Володимир Литвин, підприємець із Харкова, у 2014 році виступав як представник компанії «Дніпровенд», фірми-переможця тодішнього тендеру на постачання рюкзаків, яка виявилася фіктивною.

Суд для всіх трьох підозрюваних обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.