Князєв заперечив проведення «примусової мобілізації» з допомогою сил поліції

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що поліція не допомає військовим комісаріатам здійснювати «примусову мобілізацію».

«Нісенітниця про примусову мобілізацію. Нерозумні військкоми пишуть, що начебто з допомогою поліції проводять набір до армії. У Львові піднялася паніка: поліціянти влаштовують облави, забирають хлопців до армії, не дозволяючи навіть філіжанку кави допити, а якщо серйозно, подібні заяви – це ворожа провокація. Поліція ніколи не втручається у справи збройних сил. І тому подібні заяви не відповідають дійсності», – написав Князєв на сторінці у Facebook.

Він підтвердив, що правоохоронці проводять низку спеціальних операцій, зокрема у Києві, де поліція переведена на посилений режим роботи.

«Поліція і примусовий призив до армії відбувався в 41-му році. Сьогоднішні заяви про нібито примусовий призив до армії – це чистої води провокація, спрямована на дискредитацію дій поліції та всієї правоохоронної системи», – додав він.

У місцевих ЗМІ раніше з’явилася інформація про те, що в ніч на суботу військові і поліція заблокували клуб Paradox у Львові. Пізніше у У військовому комісаріаті та патрульній поліції Львівщини підтвердили Радіо Свобода проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox, однак відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат, відмовились. Водночас повідомили, що нікого не затримали.

У ніч на 28 жовтня в Києві співробітники Нацполіції влаштували обшук у нічному клубі, в результаті якого затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків, які «ухилялися від призову», доставили до військкомату. Ввечері 29 жовтня всіх затриманих відпустили.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська має намір звернутися до прокуратури через це затримання.

Водночас у військкоматі Києва заявили про законність дій правоохоронців під час рейду у клубі Jugendhub, вказавши на взаємодію з органами Нацполіції «щодо розшуку призовників, які ухиляться від призову на строкову військову службу».