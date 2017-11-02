Лутковська планує звернутися до прокуратури через затримання у клубі Jugendhub

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська має намір звернутися до прокуратури через затримання у нічному клубі Jugendhub у Києві в ніч на 28 жовтня.

Вона також заявила, що подаватиме клопотання міністру оборони Степану Полтораку про неприпустимість таких дій військкоматів.

Омбудсмен зауважила, що обшук у клубі правоохоронці проводили на законних підставах, оскільки є відповідне рішення суду.

За її словами, військкомат має право оголосити в розшук людину, яка уникає призову, а органи поліції мають право доставити таку людину до військкомату, однак військкомат не має права робити це самостійно.

28 жовтня в Києві співробітники Нацполіції влаштували обшук у нічному клубі, в результаті якого затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків, які «ухилялися від призову», доставили до військкомату.

29 жовтня один із адвокатів затриманих Роман Стойчев у коментарі Радіо Свобода повідомив, що всіх затриманих у ніч на суботу в клубі Jugendhub відпустили з військкомату.

Водночас у військкоматі Києва наголошують на законності дій правоохоронців під час нічного рейду у клубі Jugendhub і вказують на взаємодію з органами Нацполіції «щодо розшуку призовників, які ухиляться від призову на строкову військову службу».

Згідно із президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється в жовтні – листопаді 2017 року. Кабмін постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні – листопаді, становить 10 460 осіб.