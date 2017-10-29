12 затриманих у Jugendhub хлопців досі перебувають у військкоматі – адвокат

На території військкомату у Києві досі перебуває 12 людей із затриманих у ніч на суботу в столичному клубі Jugendhub, повідомила Радіо Свобода адвокат клубу Ксенія Проконова.

«Із ними частково є зв’язок, частково – немає. Намагаємось до них потрапити. Там вони проходять медогляд і все інше», – зазначила вона.

За словами юристки, частину хлопців відпустили після втручання Уповноваженого з прав людини Верховної Ради з тим, щоб вони о 9 ранку з’явились у військкомати за місцем реєстрації. Водночас, не всі затримані – кияни, серед них, зокрема, є особа з реєстрацією в анексованому Криму, яка приїхала до Києва на кілька днів, додала вона.

«Наскільки я знаю, він досі перебуває там, йому інкримінують ухиляння від призову», – каже Проконова.

Частина із затриманих вночі після втручання омбудсмана залишились на території Київського міського та обласного збірного пункту Збройних сил добровільно, заявив у коментарі Радіо Свобода речник Уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига.

«Людям повинні були надати можливість пройти медкомісію, а також отримати повістки, за якими вони добровільно можуть з’явитися до військкоматів. Тобто (ситуація – ред.) вже більш-менш пробує увійти у правове русло. Проте у нас є інформація про одну особу на зараз, яку таки утримували, і зараз ми цю інформацію перевіряємо і намагаємо вийти на контакт. І досі утримують там», – пояснив він.

За словами Чаплиги, усім цим людям можуть запропонувати пройти комісію і вручити повістки, далі вони повинні з’явитись до військового комісаріату, пройти відповідну комісію, де мають бути вивчені підстави, чи підпадають вони під призов, але «прямо з клубу» поза їхньою волею в армію відправити не дозволяє українське законодавство.

«Ми приймаємо заяви зараз. Звичайно, вони всі будуть зареєстровані. Відповідно, буде реакція на адресу міністра внутрішніх справ щодо грубих порушень Кримінального процесуального кодексу під час того, що відбувалося. По-друге, буде відповідний лист на адресу міністра оборони», – зазначає він.

В Міноборони наразі ситуацію не коментували.

Раніше 28 жовтня поліція повідомила, що в Києві її співробітники влаштували облаву на нічний клуб, у результаті якої затримали 17 осіб, вилуучивши у них вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків доставили до військкомату.

Згідно із президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється у жовтні – листопаді 2017 року.

20 вересня Кабінет міністрів постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.