На Донецькій фільтрувальній станції обстрілом пошкодило резервний хлоропровід

На Донецькій фільтрувальній станції, що розташована в зоні бойових дій, обстрілом пошкодило резервний хлоропровід, повідомило підприємство «Вода Донбасу», що забезпечує питною водою значну частину регіону – і вільну, і окуповану території.

Як мовиться в повідомленні, влучання боєприпасів у резервну лінію хлоропроводу виявили 5 листопада.

«Сьогодні уламки пошкодили резервний хлоропровід, але існує величезна небезпека влучання в основний. Результати витікання рідкого хлору будуть катастрофічними», – заявили в компанії.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, уже звинуватили в цьому обстрілі українських силовиків.

Про обстріли Донецької фільтрувальної станції повідомляють останнім часом майже щодня. Через такі обстріли станція раніше вже багато разів припиняла роботу.

Попередній обстріл стався в ніч на 4 листопада. Після нього спеціальний представник голови Організації з безпеки і співпраці в Європі у Тристоронній контактній групі і в Україні Мартін Сайдік виступив із заявою рішучого засудження. «Наголошуємо, що влучання безпосередньо хоча б в одну з 900-кілограмових цистерн із високотоксичним хлором, що зберігаються на ДФС, чи поблизу неї може вбити людей у радіусі 200 метрів, включно з працівниками станції, і серйозно зірвати постачання води майже 350 тисячам людей по обидва боки лінії контакту», – мовилося в заяві.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою на північ від окупованого Донецька на невеликій частині території, так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна сторона. Станція нерідко зазнає обстрілів, у яких сторони звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.