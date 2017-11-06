Суд відновив розгляд скарги на вирок прикордоннику Колмогорову (трансляція)

Вищий спеціалізований суд 6 листопада відновив розгляд касаційної скарги на вирок засудженому за вбивство прикордоннику Сергію Колмогорову.

Минуле засідання, що мало відбутися 2 листопада, перенесли у зв’язку з неявкою військового прокурора до суду.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захист Колмогорова на сьогоднішньому засіданні попросив Вищий спеціалізований суд переглянути вирок, заявляючи, що суд попередньої інстанції «неправильно трактував експертизи і свідчення».

Колегія суддів ВССУ долучила до провадження звернення Уповновноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської щодо того, що вирок Колмогорову треба переглянути.

На засідання суду прийшло багато людей, всі вони у залу засідань не помістилися.

У листопаді 2016 року Приморський райсуд Маріуполя визнав Колмогорова винним у вбивстві і засудив його до 13 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок у силі.

Колмогорова визнали винним у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпосту наказав підлеглим стріляти. Унаслідок цього водій не постраждав, а жінка, пасажирка авто, загинула.