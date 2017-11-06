У Києві знизився рівень захворюваності на грип і ГРВІ – влада

У Києві зафіксували невелике зниження показників захворюваності на грип і ГРВІ, епідеміологічний поріг не перевищений, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого населення. Зафіксовано зростання захворюваності серед дорослих на 4,4%, а серед дітей – зниження захворюваності на 8,3%. У структурі захворюваності діти складають 69,7%, на попередньому тижні цей показник становив 72,3%», – цитує Поворозника прес-служба КМДА.

Він додав, що до закладів охорони здоров’я Києва за останній тиждень шпиталізували 166 людей, зокрема 145 дітей.

«За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакциновано проти грипу 1509 осіб, із початку епідемічного сезону – 2749 осіб, із них – 806 дітей», – додав Микола Поворозник та зазначив, що пік захворюваності очікують на січень-лютий 2018 року.

За його словами, наразі щеплення можна зробити у 19 закладах охорони здоров’я у кожному районі столиці.

2 листопада у МОЗ заявляли, що в жодній з областей України показник захворюваності на грип і ГРІ не перевищив епідемічного порогу.