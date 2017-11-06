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06 Листопад 2017, Київ 17:51
Новини | Суспільство

Держкіно: 9 листопада український фільм «Стрімголов» виходить у прокат

Скріншот з офіційного трейлеру фільму «Стрімголов» на YouTube

Державне агентство з питань кіно заявляє, що 9 листопада український фільм «Стрімголов» виходить у широкий кінотеатральний прокат.

Як повідомляє прес-служба Держкіно, світова прем’єра фільму відбулася на 52-му Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, який відбувся влітку.

Крім того, фільм є учасником Стокгольмського кінофестивалю, Одеського міжнародного кінофестивалю і Camerimage.

Фільм створений за підтримки Держкіно і є повнометражним режисерським дебютом Марини Степанської.

Як розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода Марина Степанська, це «історія про пару, але тлом є соціальний запит на пошук героя».

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