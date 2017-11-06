Суд в Бельгії 17 листопада розгляне питання щодо екстрадиції Пучдемона

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон постане перед судом у Бельгії 17 листопада. Суд розгляне можливість застосування європейського ордера на арешт щодо Пучдемона і чотирьом його соратників, повідомив 6 листопада бельгійський прокурор.

Якщо буде ухвалене рішення про виконання європейського ордера на арешт, то обговорення питання про процедуру екстрадиції може зайняти кілька тижнів.

За словами прокурора Бельгії, Карлес Пучдемон і його соратники не обмежені у спілкуванні з пресою, не обмежена і їхня політична діяльність. Головні правові обмеження – заборона на виїзд з Бельгії, інформування влади про своє місцеперебування, а також явка у правоохоронні органи за першим запитом.

Раніше колишній лідер Каталонії і четверо його соратників здалисябельгійської поліції.

В Іспанії 3 листопада суд видав ордери на арешт Карлеса Пучдемона і чотирьох його усунених міністрів, які разом із ним переховувалися від іспанського правосуддя у Бельгії. Дев’ять інших усунених членів його уряду, які з’явилися до суду в Мадриді, взяли під арешт.

Усіх їх звинувачують у заколоті, підбурюванні до заколоту, перевищенні повноважень, непокорі владі і розтраті державних або громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

27 жовтня уряд Іспанії зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту країни, ухвалив розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців.

Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили після того, як того ж дня, 27 жовтня, парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.