Суд в Іспанії видав ордери на затримання і арешт усуненого лідера Каталонії

Суд в Іспанії видав ордери на арешт Карлеса Пучдемона, усуненого з посади регіональної влади Каталонії, автономного регіону на північному сході Іспанії.

Преса в Іспанії повідомляє, що суддя видала не тільки європейський ордер на арешт і затримання з метою взяття під варту Пучдемона, якого просили прокурори і який стосується країн Європейського союзу, а й міжнародний ордер, який спрямують і до інших країн світу.

Такі самі ордери видані і на ще чотирьох так само усунених із посад членів регіонального уряду Каталонії, що, як і Пучдемон, нині переховуються від іспанського правосуддя в Бельгії.

У цих документах суддя також виключила можливість допиту цих осіб через відеоконференцію, як пропонував раніше Пучдемон.

Бельгійський адвокат Пучдемона заявляв про видачу європейського ордера щодо його клієнта ще ввечері 2 листопада, але, ймовірно, йдеться про непорозуміння. Ордери, які опублікувала преса в Іспанії, датовані 3 листопада.

Сам Пучдемон в інтерв’ю, яке оприлюднили на телебаченні в Бельгії раніше 3 листопада, заявив, що готовий узяти участь у призначених на 21 грудня дострокових виборів парламенту регіону. Але, заявив він, перебуваючи в Бельгії, він має намір вести кампанію дистанційно, «з будь-якого місця», не повертаючись до Іспанії.

Як сказав Пучдемон, він готовий до дискусії з центральною владою в Мадриді. При цьому, за його словами, він також готовий постати перед «справжнім правосуддям», але не перед іспанським, яке він вважає політизованим.

2 листопада прокурори в Іспанії подали запит на видачу європейського ордера на арешт Карлеса Пучдемона і ще чотирьох членів його усуненої влади, які не з’явилися до суду в Мадриді. Водночас суд в Іспанії ухвалив узяти під арешт на час розслідування дев’ять усунених чи колишніх членів регіональної влади Каталонії, які прийшли за викликами на допит до суду в Мадриді. Один із них, який сам подав у відставку ще напередодні одностороннього проголошення незалежності Каталонії її регіональним парламентом, зможе вийти на волю під заставу у 50 тисяч євро, інші вісім арештовані без можливості застави.

Пучдемона й інших членів усуненої влади Каталонії звинувачують у заколоті, підбурюванні до заколоту, перевищенні повноважень, непокорі владі і розтраті державних або громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

Карлес Пучдемон із кількома усуненими з посад членами його колишньої влади Каталонії останніми днями перебуває в Бельгії, щоб, за його словами, донести свою позицію щодо незалежності Каталонії у Брюсселі, інституційному центрі Європейського союзу. Вони проігнорували виклики на допити. Як заявляв 1 листопада адвокат Пучдемона, той зачекає в Бельгії на те, як буде розгортатися ситуація в Іспанії, перш ніж повертатися, бо нині йому загрожує «висока небезпека» затримання там.

Пучдемон також заявляв у Брюсселі 31 жовтня, що не буде звертатися за політичним притулком до Бельгії, законодавство якої не виключає такої можливості і для громадян країн ЄС.

27 жовтня уряд Іспанії зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту країни, ухвалив розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців.

Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили після того, як того ж дня, 27 жовтня, парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.