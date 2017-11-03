Усунений керівник Каталонії висловив готовність узяти участь у дострокових виборах у регіоні Іспанії

Усунений із посади президента регіональної влади Каталонії, регіону на північному сході Іспанії, Карлес Пучдемон заявив, що готовий узяти участь у призначених на 21 грудня дострокових виборів парламенту регіону.

Але, заявив він, перебуваючи в Бельгії, він має намір вести кампанію дистанційно, «з будь-якого місця», не повертаючись до Іспанії.

Як сказав Пучдемон в інтерв’ю на телебаченні в Бельгії, він готовий до дискусії з центральною владою в Мадриді.

При цьому, за його словами, він також готовий постати перед «справжнім правосуддям», але не перед іспанським, яке він вважає політизованим.

2 листопада прокурори в Іспанії подали запит на видачу європейського ордера на арешт Карлеса Пучдемона, усуненого з посади президента влади Каталонії, автономного регіону на північному сході країни, і ще чотирьох членів його усуненої влади. Всі п’ятеро не з’явилися до суду в Мадриді і перебувають у Бельгії.

Водночас суд в Іспанії ухвалив узяти під арешт на час розслідування дев’ять усунених чи колишніх членів регіональної влади Каталонії, автономного регіону на північному сході країни, які прийшли за викликами на допит до суду в Мадриді. Один із них, який сам подав у відставку ще напередодні одностороннього проголошення незалежності Каталонії її регіональним парламентом, зможе вийти на волю під заставу у 50 тисяч євро, інші вісім арештовані без можливості застави.

Наразі нікому з 14 членів усуненої влади Каталонії офіційних обвинувачень не оголошували. Загалом їх звинувачують у заколоті, підбурюванні до заколоту і розтраті державних або громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

Карлес Пучдемон із кількома усуненими з посад членами його колишньої влади Каталонії останніми днями перебуває в Бельгії, щоб, за його словами, донести свою позицію щодо незалежності Каталонії у Брюсселі, інституційному центрі Європейського союзу. Вони проігнорували виклики на допити. Як заявив 1 листопада адвокат Пучдемона, той зачекає в Бельгії на те, як буде розгортатися ситуація в Іспанії, перш ніж повертатися, бо нині йому загрожує «висока небезпека» затримання там.

Пучдемон також заявляв у Брюсселі 31 жовтня, що не буде звертатися за політичним притулком до Бельгії, законодавство якої не виключає такої можливості і для громадян країн ЄС.

27 жовтня уряд Іспанії зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту країни, ухвалив розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців.

Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили після того, як того ж дня, 27 жовтня, парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.