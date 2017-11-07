Прикордонник Колмогоров розраховує на об’єктивний перегляд своєї справи

Прикордонник Сергій Колмогоров заявляє, що сподівається на об’єктивний перегляд своєї справи. Він сказав про це 7 листопада в Києві, через день після того, як Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних і цивільних справ постановив відправити на повторний розгляд справу Колмогорова, раніше засудженого до 13 років ув’язнення за звинуваченням у вбивстві.

«Сподіваюся на об’єктивне рішення суду. Я так думаю, що в подальшому ми дійдемо до істини, без цього ніяк», – сказав Колмогоров.

Він також назвав справу проти себе сфальсифікованою. «Я вважаю, що у когось є до мене особиста неприязнь. Будемо розбиратися», – зазначив прикордонник.

Колмогоров також зізнався, що у разі повторення подібної ситуації, він вчинив би так само, оскільки виконував військовий наказ.

Захисники Колмогорова наголосили на тому, що намагатимуться змінити територіальне розташування суду першої інстанції, який повторно розглядатиме справу.

Крім того, Колмогоров заявив, що обов’язково повернеться до військової служби. «Я думаю, я вже відпочив достатньо . На службу обов’язково я повернуся. Це навіть не обговорюється, іншого варіанту немає», – сказав він.

7 листопада Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних та цивільних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову і звільнив його з-під варти. Також спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Колмогорова в суді першої інстанції.

Прокуратура просила суд залишити у силі вирок Колмогорову. Захист Колмогорова просив переглянути вирок, заявляючи, що суд попередньої інстанції «неправильно трактував експертизи і свідчення».

У листопаді 2016 року Приморський райсуд Маріуполя визнав Колмогорова винним у вбивстві і засудив його до 13 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок у силі.

Колмогорова визнали винним у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпосту наказав підлеглим стріляти. Унаслідок цього водій не постраждав, а жінка, пасажирка авто, загинула.